Um jovem de 23 anos ficou preso no telhado de uma lanchonete, em São Simão, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, ele tentava entrar no local para furtar. Ele estava na companhia de um amigo que fugiu do local quando percebeu que ele havia ficado preso.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem. A prisão aconteceu na última sexta-feira (20), por volta das 6h30, na Rua 14.

Nas imagens, é possível ver que ele ficou preso na grade de sustentação do forro do telhado. Segundo a PM, ele tem passagens por furto em outros comércios da cidade como supermercados, lojas e lanchonetes. No boletim de ocorrência foi registrado que ele chegou a retirar e quebrar algumas telhas para conseguir chegar na parte interna da lanchonete.

Ele foi levado para o presídio de Cachoeira Alta. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível checar junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) se ele continua preso.