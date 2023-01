Prisão aconteceu após vítima desconfiar da tentativa de compra de eletrônicos e registrar boletim de ocorrência na delegacia

O que era para ser uma venda de eletrônicos na internet terminou com uma ação que começou em Joinville, no Norte de Santa Catarina, e terminou com a prisão de um homem por estelionato em Itajaí. O caso aconteceu na sexta-feira (20) e contou com um policial disfarçado de motoboy para prender o criminoso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o homem fazia parte de uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato por meio de aplicativos de venda pela internet. A vítima procurou a delegacia após desconfiar da tentativa de compra do produto que havia anunciado e, após o boletim de ocorrência, a equipe policial realizou uma campana e abordou o motoboy responsável por coletar o produto.

Os policiais identificaram que a entrega seria realizada em Itajaí e acompanharam a motocicleta até um local próximo do ponto de encontro para entrega. A partir daí, o contato com o criminoso foi feito, na verdade, por um dos policiais, que se disfarçou de motoboy enquanto o resto da equipe monitorava o local.

Quando o homem se aproximou para receber a mercadoria, foi preso em flagrante. Em sua casa, os policiais encontraram vários produtos eletrônicos que também tinham sido alvo de ações criminosas do homem. Todos os produtos foram apreendidos e encaminhados, com o criminoso, para a Central de Plantão Policial de Itajaí.

Os produtos apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 13 mil. O celular do criminoso foi apreendido e deve auxiliar o trabalho de investigação para identificar os outros integrantes da organização criminosa.