Dois meninos, um de 10 e outro de 12 anos, foram atacados por um vizinho com uma faca, no bairro Retiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe dos garotos disse que o homem sempre ameaçava as crianças porque não gostava do barulho que elas faziam enquanto brincavam.