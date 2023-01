Caso aconteceu em uma lanchonete de Anápolis, Goiás. Quatro ex-funcionárias relataram abusos e humilhações do empresário, que está preso

Um empresário, proprietário de uma lanchonete em Anápolis, a 55 km da capital goiana, foi preso preventivamente suspeito de importunação sexual contra quatro ex-funcionárias do estabelecimento. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, o homem teria passado a mão nas partes íntimas das mulheres.

O nome do empresário não foi divulgado pela polícia. Segundo a delegada responsável pela investigação, Isabella Joy, o autor está sendo investigado, ainda, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) daquele município por estupro de vulnerável.

De acordo com a investigadora, as mulheres procurara a delegacia por não aguentarem mais as importunações do homem. Segundo as vítimas, ele se aproveitava da condição de proprietário para passar a mão nas nádegas delas, fazer brincadeiras inadequadas e dar “encoxadas” de forma rotineira.

Ainda de acordo com a corporação, as quatro mulheres também teria relatado que eram humilhadas pelo homem. Uma delas teria sido queimada com uma forma quente e ficado com marcas pelo corpo.

O empresário está preso e à disposição da Justiça.