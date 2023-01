O homem ficou inconsciente após o segundo choque e permanece internado no hospital

Uma jovem esmagou o padrasto contra uma parede com um carro em alta velocidade após ele ter agredido a mãe dela no último domingo (22). Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais, mostram o momento do atropelamento. O caso aconteceu em em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As informações são do portal Revista Fórum.

Após esmagar o homem por duas vezes contra a parede de um estabelecimento comercial, a condutora do veículo desce e vai na direção dele, aparentemente nervosa e com gestos agressivos, enquanto uma outra jovem que a acompanha parece se desesperar com a reação da mulher em ter atropelado o padastro.

A vítima do atropelamento foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele ficou inconsciente após o segundo choque e permanece internada em um hospital da cidade. Seu estado de saúde e os riscos não foram informados.