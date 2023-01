Um acidente envolvendo um carro e uma ambulância na manhã desta quarta-feira (25), na rodovia BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata, deixou três feridos: dois profissionais de saúde e uma idosa de 93 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel, que estava ocupado por uma família, seguia pela rodovia quando colidiu com a ambulância da cidade de Rosário da Limeira, que cruzava a BR-116.

Na hora da colisão, o veículo de socorro tombou e lançou um profissional de saúde para fora. Ao chegar no local do acidente, os bombeiros encontraram a vítima caída ao solo, consciente, mas desorientada, com traumatismo crânio-encefálico grave e um corte contuso no rosto. Ela foi imobilizada e levada pelo Samu.