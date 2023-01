Um acidente entre uma van e um caminhão na rodovia TO-280, próximo de Natividade, município no Tocantins, deixou 12 pessoas mortas na noite de quarta-feira, 25. As vítimas são sete mulheres, quatro homens e um bebê e todas estavam na van, que pertence à Secretária de Saúde da cidade de Almas (TO).

Segundo a Prefeitura de Almas, o veículo fazia o transporte de pacientes da cidade para a realização de exames e consultas médicas em Palmas (TO). O acidente aconteceu quando a van fazia o trajeto de volta para o município.

Os corpos foram encaminhados para o IML de Natividade (TO) e os nomes das vítimas não foram divulgados. Dois homens, que também estavam na van, foram levados com vida a hospitais da região. No caminhão, estavam um casal e uma criança, que tiveram ferimentos leves e foram liberados pelo hospital após atendimento médico.

Segundo informações da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo na região, testemunhas relataram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com a van, que vinha na faixa contrária da pista.

Por meio de um comunicado oficial, a Prefeitura de Almas informou ainda que deslocou equipes para o local do acidente e para acompanhar a liberação dos corpos no IML. Além disso, está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas, assim como aos pacientes que estão hospitalizados. O prefeito decretou luto oficial por três dias no âmbito municipal.