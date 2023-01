De acordo com a polícia, no corpo da vítima havia vários hematomas e indícios de violência sexual. A mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante.

O prontuário médico da menina de 2 anos que chegou morta a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, na noite desta quinta-feira (26), aponta que a vítima já havia sido atendida 30 vezes em unidades de saúde da capital, uma delas por fraturar a tíbia. A informação do prontuário foi repassada ao g1 pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da menina foi quem a levou à unidade de saúde do bairro Coronel Antonino, onde ela já chegou morta. Os médicos constataram que o óbito havia ocorrido cerca de quatro horas antes. No corpo da vítima havia vários hematomas e indícios de violência sexual.

A polícia investiga a suspeita de espancamento e possível estupro. A mãe e o padrasto da menina foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, e devem passar por audiência de custódia. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.