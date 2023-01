Uma criança foi atingida por carro desgovernado, em acidente ocorrido ontem (28). O veículo invadiu uma autoescola em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. De acordo com testemunhas, o veículo estava transitando pela Rua Santana do Paraíso, na região central do município.

O condutor do Fiat Uno atinge um entregador, que estava em motocicleta, que cai na rua. Em seguida, o carro acerta vaso grande. Atrás dele, está uma menina ajoelhada e, ao lado, um homem sentado na estrutura de madeira.

O carro avança, o homem se levanta e corre. O veículo quebra a porta de vidro, atinge sofá e para na entrada, tudo isso, com a menina entre o carro e o vaso, sendo "prensada". Ela se levanta e corre para os braços do homem, que retornou após escapar do carro. Enquanto isso, o motociclista também é socorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que as vítimas tiveram leves escoriações. O homem que conduzia o Fiat Uno estava embriagado.

(*) Com informações de Bonito Informa.