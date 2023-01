Um ônibus transportando um time de futebol caiu de uma ponte na madrugada desta segunda-feira (30/1) e deixou ao menos 4 mortos e vários feridos na BR-116, entre os municípios de Leopoldina e Além Paraíba, no interior de Minas Gerais (MG).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe de futebol partiu de Ubaporanga (MG) rumo a Duque de Caxias (RJ). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 33 pessoas estavam no veículo.

Entre as vítimas, ao menos um adulto e três adolescentes morreram no local. Em Ubaporanga, conforme a corporação, os jovens participaram de um campeonato de futebol e estavam retornando para a cidade de Duque de Caxias.

Inicialmente, cinco corpos foram retirados em meio às ferragens. Outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. O estado de saúde delas ainda não foi informado. Após a queda, o ônibus capotou e caiu de cabeça para baixo próximo a um riacho. A causa do acidente e as circunstâncias ainda estão sendo investigadas.