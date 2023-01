Sogro da vítima encontrou corpo sob uma cama na casa do casal; suspeita do crime estava foragida desde novembro de 2022

Uma mulher, de 40 anos, suspeita de assassinar e concretar o corpo do marido, foi presa na última quarta-feira (25), escondida em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Marcos Antônio Soares, de 50 anos, foi encontrado embaixo da cama do casal, coberto com cimento, no dia 6 de novembro de 2022, no bairro Jaqueline, na região norte da capital mineira. Marcos era casado há 18 anos e tinha 3 filhos com a atual companheira.

O sogro da vítima havia ido até a casa dele para buscar roupas e sentiu um cheiro forte vindo do quarto. Ele encontrou o corpo enrolado em um cobertor sob a cama, tampado com cimento. Segundo a Polícia Militar, uma semana antes do cadáver ser encontrado, um boletim de ocorrência foi registrado informando o desaparecimento da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que a mulher teria estrangulado o marido após uma briga de casal motivada por cíumes e pela ameaça de término do relacionamento.

A esposa de Marcos teria dito a Antônio, filho da vítima de outro relacionamento, que o pai dele saiu para fazer um serviço e não voltou para casa. Além disso, pouco depois, a suspeita teria enviado mensagens afirmando que o marido estaria desaparecido.

No entanto, antes do corpo ser encontrado, a mulher desapareceu e ainda enviou mensagens pedindo desculpas ao enteado. Antônio, que mora em Uberlândia, a 536 km de Belo Horizonte, veio até a capital mineira para ajudar nas buscas pelo pai.

De acordo com a PC, após cometer o crime, a autora teria ido a uma igreja. " [Ela] volta acreditando que teria recebido o perdão de Deus, ela afirma que teria que dar um jeito no corpo. É quando ela pega argamassa e concreto e concreta o corpo do marido, embaixo da própria cama do casal", explicou Ingrid Estevam, delegada da Polícia Civil.

O casal tinha 18 anos de relacionamento e três filhos, que estavam na casa durante o crime mas não ouviram nada. A mulher deixou a televisão no volume máximo para que eles não pudessem interromper a ação.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.