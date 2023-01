Veículo saiu de Florianópolis com destino a Foz do Iguaçu. Segundo a PRF, dos 52 passageiros, 22 foram encaminhados para hospitais

Pelo menos sete* pessoas morreram após um ônibus com 54 passageiros tombar na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras 22 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

O veículo saiu da pista na altura do Km 232, sentido Irati. O ônibus da Viação Catarinense seguia de Florianópolis (SC) com destino à Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. Segundo a PRF, haviam 54 passageiros no coletivo. Destes, 22 foram encaminhados para hospitais e 26 foram liberados sem ferimentos.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e encaminhados para Ponta Grossa.

*Inicialmente, a PRF informou que eram sete óbitos. Por volta das 9h, a informação foi atualizada para seis vítimas fatais. Depois, às 9h17 a PRF voltou a dizer que são sete mortos*

O que diz a Viação Catarinense

Por meio de nota, a Viação Catarinense informou que o ônibus saiu de Florianópolis às 16h20 desta segunda-feira (30) e tinha como destino Foz do Iguaçu.

“A empresa lamenta profundamente o ocorrido e está com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares. A Viação Catarinense reforça seu compromisso com a segurança e está à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre o acidente”, diz a nota.