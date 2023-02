O bancário de 39 anos suspeito de furtar R$ 1,2 milhão do Banco do Brasil da Rua Treze de Maio, no Centro de Teresina, ocupava um alto cargo no banco, era um funcionário antigo e por vezes substituía o gerente da agência, conforme o delegado Charles Pessoa, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). Ele disse ainda ao g1 que o suspeito substituiu a gerente dois dias antes de fugir.