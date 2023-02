A portaria com a exoneração dos servidores foi publicada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (31). Quem aparece no vídeo tendo relação sexual com uma mulher era supervisor da seção de Coordenação de Recuperandos, enquanto o responsável pela filmagem era da seção de Apoio aos Recuperandos.

Segundo a imprensa local, o departamento tem convênio com o Poder Judiciário e ajuda a encaminhar pessoas que cometeram pequenos delitos para a prestação de serviços comunitários e evitar a reclusão dos infratores. A medida é encarada como uma forma de ressocialização.