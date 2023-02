Médico não tinha habilitação para atuar como cirurgião plástico e foi responsabilizado junto ao hospital

Uma mulher será indenizada em R$ 40 mil por danos morais e estéticos após passar por uma cirurgia de implante de silicone nos seios e ficar com deformidades permanentes. O caso foi registrado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O médico não tinha habilitação para atuar como cirurgião plástico e foi responsabilizado junto ao hospital.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a mulher afirmou que sentiu dor extrema por não ter recebido anestesia no momento em que foi atendida pelo médico. Ela ainda relatou o sofrimento moral, por conta do desespero, medo de morrer durante a cirurgia e por ter ficado com deformidades definitivas.

O hospital onde foi realizado o procedimento atribuiu a responsabilidade ao médico, alegando que apenas ofertou o centro cirúrgico, serviços de enfermaria e hospedagem. Porém, o estabelecimento também foi responsabilizado, uma vez que permitiu atuação do médico que não tinha habilitação para trabalhar com cirurgia plástica e que agiu com imperícia.

O desembargador Marcelo Pereira da Silva considerou que o erro médico “violou o direito de personalidade da ofendida, causando-lhe lesão corporal, humilhação, atribulação e angústia, configurando dano moral passível de reparação”.