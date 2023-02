Gol disse que as pessoas envolvidas na briga foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem

Um voo da Gol, que seguia de Salvador, Bahia, para Congonhas, em São Paulo, foi atrasado por cerca de uma hora devido a uma briga entre passageiros na quinta-feira (2). A confusão teria começado com uma solicitação de mudança de lugar feita por uma passageira que estava acompanhada de uma criança com necessidade de assistência especial.

Após tapas, puxões de cabelo e gritaria, 15 pessoas foram retiradas da aeronave e não continuaram a viagem, conforme confirmado pela Gol. As informações são da Agência Estado.

Imagens que circulam em redes sociais mostram quando as mulheres trocam tapas, xingamentos e puxam os cabelos uma das outras. Alguns homens tentam separar a confusão sem sucesso. Os comissários de bordo intervêm e, mesmo com a ajuda de outros passageiros, não conseguem controlar os briguentos. Uma das mulheres chegou a saltar sobre a poltrona para atingir outra passageira.

Os envolvidos seriam de duas famílias numerosas que não se conheciam e apenas compartilhavam o voo.

Ligação telefônica após concordar foi motivação

Nas redes sociais, relatos de pessoas presentes no voo indicam que a briga começou após uma passageira ser solicitada a trocar de lugar com uma mãe acompanhada de uma criança. Quando a mulher concordou com a troca, mas posteriormente ligou para o marido reclamando e xingando, a irmã da criança ouviu e iniciou a confusão.

Nas imagens que circulam, é possível ver as pessoas usando máscaras, conforme exigido pela resolução da Anvisa para proteção contra a covid-19 em aeroportos e aviões.

A confusão levou a empresa aérea a requisitar a ajuda da Polícia Federal para remoção dos envolvidos. O voo G3 1659, previsto para decolar às 13h45 com destino a Congonhas em São Paulo, finalmente partiu cerca de uma hora atrasado.