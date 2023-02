A decisão foi proferida pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). De acordo com o processo, a professora descobriu o perfil falso em setembro de 2020 e, em outubro do mesmo ano, entrou com a ação contra a provedora do site, alegando que, como educadora infantil, tem de zelar por sua imagem e comportamento.

Segundo a vítima, o incidente prejudicou sua reputação,o que justificava a indenização por danos morais.