Um grave acidente deixou uma pessoa morta na madrugada deste sábado, 4, no km 30 da ERS-135, entre Sertão e Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul. Com o impacto carro ficou partido ao meio e motorista morreu no local.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), carro e caminhão se envolveram em uma colisão frontal que durante a madrugada e deixou o veículo dividido ao meio. A vítima era um homem de 40 anos que dirigia o carro.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado para o atendimento médico. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram ao local para investigar a causa do acidente e fazer a identificação do corpo. Segundo o CRBM o trânsito no local ficou congestionado na manhã deste sábado após o acidente.