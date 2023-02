Guarda-vidas e mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam buscas pelas vítimas com apoio da Marinha do Brasil

Três pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação com 12 tripulantes na baía de Guanabara, próximo à Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (5). O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o acionamento às 17h25. Segundo relatos atualizados, havia 14 pessoas a bordo da embarcação.

Seis vítimas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros-socorros e foram encaminhadas para atendimento médico na Ilha do Governador: 2 mulheres, 2 homens e 2 crianças do sexo masculino. Cinco vítimas seguem desaparecidas: uma criança e um adolescente, ambos do sexo masculino, e três adultos, sendo um homem e duas mulheres.

Guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. A operação seguirá ininterruptamente.