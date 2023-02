Após o governo federal ter declarado estado de emergência em saúde pública na Terra Yanomami no último dia 20 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter liberado a FAB (Força Aérea Brasileira) a iniciar um controle do espaço aéreo mais rígido na região, os garimpeiros, em tentativa de fulga do local, passaram a enfrentar uma inflação nos preços dos voos clandestinos para deixar o território.

O movimento é acompanhado pela Polícia Federal (PF), que confirmou a intensificação das fugas dos garimpos nos últimos dias. Um único voo passou a custar R$ 15 mil por pessoa, conforme relatos de invasores levados em conta no monitoramento feito pela PF.

Segundo a PF, parte dos garimpeiros tenta chegar à Venezuela e até mesmo até a Guiana, já distante da terra indígena.

Garimpeiros estão tentando deixar a terra indígena também em barcos. Outros dizem estar ilhados, sem condições de sair do território e com mantimentos se esgotando. Estima-se a presença de mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami, fator que só foi possível pelo descaso e conivência do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os garimpeiros que dizem estar ilhados e sem condições de deixar a terra Yanomami passaram a recorrer ao governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), que, em resposta, disse defender a atuação dos invasores. O governador passou a interceder pelos garimpeiros, inclusive junto ao governo federal.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, no último dia 29, o governador bolsonarista afirmou que os indígenas “têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”. O MPF (Ministério Público Federal) abriu um inquérito para investigar a fala de Denarium, por ter identificado potencial discriminatório no que ele disse.

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, que foi a Boa Vista no começo da manhã deste sábado (4) para acompanhar o andamento das ações de emergência em saúde, confirmou que o Governo Federal tem conhecimento das tentativas de saída espontânea por grupos de garimpeiros.

“É bom que saiam mesmo. Retirar 20 mil garimpeiros demora um tempinho. Se eles começam a sair, estão corretos. Melhor para todo mundo se saem sem precisar da ação da força de segurança”, disse Guajajara.