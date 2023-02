Anvisa publicou medidas de fiscalização em torno das pomadas capilares utilizadas em tranças

A Fundação Altino Ventura (FAV), única emergência oftalmológica pública de Recife (PE), atendeu 68 pessoas, entre domingo (5) e segunda-feira (6), com problemas na visão após terem os olhos atingidos por produtos capilares, durante as prévias de carnaval do Recife e de Olinda. Com informações do G1.

Nas unidades particulares Hope e Hospital de Olhos Santa Luzia, que são do mesmo grupo, passaram cerca de 80 pacientes no final de semana. A assessoria de imprensa informou que o número representa quase 40% dos atendimentos realizados no período.

A FAV afirmou que homens e mulheres receberam atendimentos após usar pomadas de diversas marcas. Os principais sintomas relatados foram: vermelhidão, dor intensa, dificuldade para abrir os olhos, visão embaçada, ardor e sensação de corpo estranho.

A servidora pública Eduarda Casanova foi uma das vítimas dos produtos. Ao g1, ela contou que costuma fazer tranças apenas durante o período de carnaval, mas que nunca tinha acontecido algo parecido antes. Ela estava em uma prévia no sábado, em Olinda, quando começou a chover.

"Quando choveu, eu senti o produto usado na trança escorrer pelo meu rosto e cair nos meus olhos. Eu senti um ardor e lavei na mesma hora. Consegui tirar boa parte do produto. À noite, por volta das 22h, eu fiquei com a visão nebulosa e depois fiquei sem enxergar nada", disse.

Eduarda ficou sem a visão durante toda a madrugada do domingo e decidiu procurar um hospital particular antes das 6h. Segundo ela, o médico que a atendeu diagnosticou que o produto causou uma inflamação nas córneas."Minha visão voltou no fim da manhã, depois que o médico aplicou um colírio. Agora, preciso ficar por uns dias com um tampão no olho. Cada dia eu coloco o tampão em um olho para descansar, fico revezando, do jeito que o médico recomendou. Estou afastada do trabalho, mas agora estou bem", afirmou.

Fiscalização

Nos dias 23 e 24 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou medidas de fiscalização em torno das pomadas capilares utilizadas em tranças, com o recolhimento e proibição de comercialização de alguns desses produtos