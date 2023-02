Um avião monomotor caiu no município de São Félix do Xingu, na região sul do Pará. Duas pessoas ficaram feridas. Um vídeo mostra os estragos causados pelo acidente, ocorrido na manhã desta segunda-feira (6) A aeronave é do modelo C-82. Segundo a Polícia Civil, o monomotor colidiu contra uma residência no distrito de Taboca.

O piloto afirmou que durante o pouso na pista foi necessário arremeter, contudo, não conseguiu mais velocidade de subida e acabou caindo. A Polícia informou que um morador foi atingido pelos escombros e levado a uma unidade de saúde. Ele já foi liberado. Segundo a PC, diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), pertencente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também já foi comunicado sobre o caso. De acordo com o órgão, na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoas credenciadas que realizam a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O Seripa pontuou que a conclusão das investigações depende sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.