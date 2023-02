O comentário do vocalista da banda de forró Dubai foi considerado infeliz, e ele foi criticado nas redes sociais

O cantor Ícaro Trindade, vocalista da banda de forró Dubai, foi criticado por ter debochado da tragédia da boate Kiss. O comentário do artista sobre o incêndio, que completou dez anos e vitimou 242 pessoas, foi considerado infeliz e de mau gosto.

A declaração foi feita durante um show do grupo em uma casa noturna de Boa Vista, em Roraima. A festa era uma comemoração do aniversário de uma influenciadora, uma publicitária e um empresário.

Em determinado momento da noite, a banda fez uma apresentação pirotécnica.

"Alô, boate Kiss", disse Ícaro no momento em que as pessoas dançavam no palco com uma pistola que soltou faíscas de fogo.Nas redes sociais, o artista foi criticado por conta da "brincadeira" de mau gosto. "Imagina só, tratar com tamanha insensibilidade, zombando de um ocorrido que ceifou a vida de tanta gente e que ainda dói em tantas outras?", postou um internauta.

"Quando isso aí chegar na família do pessoal ele vai tomar um processo", escreveu outro. "Que ridículo. Zombando de 242 jovens mortos. Nojo", comentou mais uma.

Diante da repercussão negativa, o proprietário da banda gravou um vídeo para pedir desculpas. "Em nome da banda, não em nome do cantor, porque não foi uma fala da banda, foi uma brincadeira do vocalista, quero pedir as sinceras desculpas. Eu, como proprietário, nunca tinha aparecido aqui. Não é culpa da banda, do local nem dos aniversariantes", disse.

Ícaro também se pronunciou, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais: "Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que eu cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também que a banda em si não tem culpa do erro que eu cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos".