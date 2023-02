Um idoso, de 67 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira, 6, por cometer o crime de injúria racial contra um homem negro, no município de Estiva, em Minas Gerais. Relatos apontam que a vítima, de 33 anos, encontrou o idoso deitado no chão, na porta de um bar, enquanto passava de bicicleta pelo local. Ele estava passando mal e, aparentemente, tendo uma convulsão.

Ao ver o idoso nessa situação, o homem decidiu parar para prestar socorro. Segundo consta no boletim de ocorrência, divulgado pela polícia, quando o suspeito retomou a consciência, começou a agredir verbalmente o homem que o havia ajudado dizendo “não gosto de preto, preto para mim é tudo vagabundo”.

A vítima estava acompanhada de uma mulher, que presenciou os fatos e gravou um vídeo mostrando o momento das agressões. O homem acionou a polícia e registrou uma denúncia contra o idoso.

De acordo com o g1, a Polícia Militar fez buscas e prendeu o suspeito na casa de um amigo dele, na estrada do Bairro Lagoa, próximo ao local onde teria acontecido as injúrias.

O Terra entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, que informou que o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre, onde foi autuado em flagrante pelo crime de injúria racial. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.