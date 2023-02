O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu a revogação da prisão de Fernanda Ferreira de Sousa, de 26 anos, que foi presa suspeita de agredir e decepar parte do polegar direito de um subtenente da Polícia Militar (PM), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. A decisão foi assinada pelo promotor Marcelo Faria da Costa Lima, na terça-feira (7).

No documento, Marcelo também pede a soltura de Hellen Cristina Ferreira Souza, de 21 anos. Ela estava com Hellen em uma distribuidora do Setor Colina Azul, quando foram abordadas e presas pelo subtenente Uanderson Braz da Cruz. As mulheres, no entanto, ainda não haviam sido soltas até o início da tarde desta quarta-feira (8), segundo o advogado de defesa das suspeitas, Gabriel Celestino.

O advogado afirmou que as mulheres foram agredidas pelo militar porque filmaram uma abordagem e que os celulares das suspeitas “sumiram” após a prisão. Ainda de acordo com ele, Hellen decepou parte do dedo do policial para se defender dele.

Para o promotor, as marcas e hematomas nos rostos das presas deixam claro que elas foram agredidas por Braz. A conduta do militar, inclusive, é investigada pela PM, de acordo com o documento. O g1 procurou a corporação para saber como anda a apuração e se o militar foi afastado, mas a solicitação não foi respondida até a última atualização desta matéria. O g1 também tentou contato com a defesa do militar, mas não conseguiu localizá-la.

“A feição das conduzidas evidenciam de modo muito contundente a prática de agressões praticadas pelos policiais militares. Ignorar isso é ignorar o óbvio. Obviamente, toda a ação deverá ser melhor apurada em sede do caderno policial”, afirmou o promotor no documento.