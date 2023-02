Polícia Civil disse que a arma disparou sozinha quando o menino estava mexendo nela. Delegado explicou que a arma foi apreendida e pode haver crime, já que o tio não tinha registro.

Um menino de 8 anos foi baleado no peito ao brincar com uma arma caseira do tio, que mora com ele na povoado Kalunga Vão das Almas, em Cavalcante, cidade da Chapada dos Veadeiros. O acidente aconteceu quarta-feira (8), na fazenda Corre Tapera. O menino foi levado para um hospital de Goiânia, a 512 km de distância, e não corre risco de morte, segundo a Polícia Civil.