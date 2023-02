Um professor de filosofia da rede pública está sendo investigado pela Seduc (Secretaria da Educação) do Ceará por denúncia de injúria religiosa após o homem escrever na lousa que "Jesus era um vagabundo e um idiota".

O caso ocorreu no bairro Messejana, em Fortaleza. Os alunos registraram o momento e denunciaram a situação para os pais. Segundo os estudantes, o professor alegou que o intuito da aula era de provocar discussões pertinentes ao conteúdo.

A deputada estadual Dr. Silvana (PL), divulgou o acontecimento na Assembleia Legislativa do Ceará, ontem, e o caso ganhou força. Procurada pela reportagem, a Seduc informou que a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor 2), responsável pelas escolas da região, em conjunto com a gestão escolar, está apurando o ocorrido.

"Na rede pública estadual de ensino, o ambiente escolar é um espaço de respeito aos direitos humanos, de construção de cidadania e promoção da cultura de paz. Portanto, são repudiados atos de intolerância e discriminação religiosa. Denúncias devem ser feitas à Ouvidoria do Estado, pela Central 155", afirmou a pasta, em nota.

Denúncia

A deputada Dra. Silvana ocupou a tribuna para repassar denúncia recebida de supostas ofensas religiosas que teriam sido feitas pelo professor de Filosofia. Segundo a parlamentar, uma aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Telina Barbosa da Costa, fotografou a lousa da sala de aula, em que o professor "teria escrito palavras ofensivas a Jesus Cristo".

"Nunca vi um conteúdo de denúncia tão asqueroso e terrível. Esse professor é um infeliz, um desqualificado, que não pode afrontar a fé de toda uma classe. Não existe nenhuma justificativa lógica para um professor escrever algo assim", disse Silvana. Ainda de acordo com a parlamentar, o Ministério Público do Ceará foi acionado para atuar no caso.