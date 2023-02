As duas tiraram o registro profissional há pouco mais de dois meses

As duas médicas que gravaram um vídeo zombando do choro de uma criança que aguardava atendimento no Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva, em Maués, no interior do Amazonas, são recém-formadas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Segundo informou ao g1 o Conselho Federal de Medicina (CFM), Sofia Rodrigues Gonçalves e Beatriz Afonso de Almeida têm o registro profissional há pouco mais de dois meses. Ambas receberam o registro no órgão no dia 5 de dezembro de 2022 e atuavam no primeiro emprego.

No vídeo, feito na terça-feira, 7, as duas aparecem em uma área interna do hospital enquanto a criança, que havia sido atingida por um raio, chorava ao fundo. Uma delas pergunta: “E aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?”. Em seguida, a outra responde: “Isso mesmo, parece que está sendo exorcizada a criança”.

A imagem viralizou nas redes causando revolta. Após o episódio, as duas foram demitidas do hospital. Em nota, após a demissão, a unidade lamentou o caso e reforçou que as duas não trabalham mais no local.

Procurado pelo Terra, o CRM disse que, por se tratar de instância judicante em grau de recurso, não se manifesta em casos concretos visando preservar sua isenção.

O Terra também procurou o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) para saber sobre o processo de apuração do caso, mas, até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.