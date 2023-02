De acordo com a polícia, adolescente disse que ele desferiu com socos e chutes na boca dela, quebrando dentes e ossos do rosto. Segundo a corporação, caso aconteceu após discussões por ciúmes.

Um homem de 32 anos foi preso em Goiânia suspeito de manter uma adolescente em cárcere privado por três dias. De acordo com a Polícia Militar, a jovem era torturada pelo homem e mantida em um quarto escuro sem alimentação. Ainda segundo a corporação, a vítima teve dentes quebrados pelo suspeito.

A prisão aconteceu na tarde de sexta-feira (10), no Setor Pedro Ludovico. Como a identidade do suspeito não foi divulgada, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

Ainda segundo a polícia, o homem foi preso depois que a jovem conseguiu fugir e contar o que aconteceu. À corporação, a adolescente explicou que, além de mantê-la trancada, o suspeito a agrediu. Ela detalhou que, após discussões motivadas por ciúmes, seu namorado desferiu com socos e chutes na boca, quebrando dentes e ossos de seu rosto.