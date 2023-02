Preconceito contra nordestinos impulsionou alta, diz pesquisador. Registros de crimes de ódio, em geral, também subiram: de 68%

“Passar fome é pouco. Sobre os nordestinos, eles merecem a situação precária que têm!”. A frase de uma empresária paulista, publicada em suas redes sociais durante as eleições do ano passado, é reveladora acerca da forma como muitas pessoas manifestaram suas indignações políticas se utilizando de preconceito e ódio em 2022.

Em um cenário de ano eleitoral, as denúncias de xenofobia na internet aumentaram 874% em relação a 2021, segundo dados da Central Nacional de Denúncias da Safernet, organização com foco na promoção de defesa dos direitos humanos na internet no país.

Se consideradas todas as categorias de denúncias de crimes de ódio na web, a alta também foi expressiva: 67,7%. Os responsáveis pela pesquisa consideram uma relação direta entre o crescimento nos crimes de ódio e os últimos anos de eleição, uma vez que esta tendência se repetiu em 2018 e 2020.

“Anos eleitorais são bastante movimentados, inclusive com a participação pela internet. Isso colabora com o aumento das denúncias, e também devido à aparição, desde 2018, de figuras que questionavam os direitos humanos”, afirma o gerente de projetos da ONG, Guilherme Alves. Este ambiente mais tóxico, pondera Alves, faz com que os conteúdos sejam mais disseminados e também as pessoas sejam mais atentas.

Quanto à alta desproporcional nas denúncias de xenofobia, o gerente diz se tratar de uma análise complexa, cujos motivos podem ser variados, dado que o aumento chegou próximo de 900%. Porém, ele ressalta que, em grande parte, esse número foi alavancado por ofensas xenofóbicas especificamente contra nordestinos.

Divulgação de imagens de abuso e exploração sexual infantil tem alta de 10%

Para além dos crimes de ódio, as denúncias sobre armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil passaram pela segunda vez consecutiva da casa dos 100 mil. Os registros tiveram alta de 9,9% - de 101.833 em 2021 para 111.929 no ano passado.

Segundo o pesquisador, o combate a este problema passa por várias frentes:

- entender como são disseminados os conteúdos, ou seja, como são as redes e como operam;

- conscientizar as pessoas para fazer as denúncias; informar os canais para denúncias;

- reforçar medidas de proteção das vítimas e responsabilização dos culpados.

Queda em denúncias de neonazismo não é necessariamente positiva

Entre os dez crimes avaliados pela Safernet, o único que registrou queda foi o de neonazismo. A redução foi expressiva – de 81,6% –, mas não quer dizer, porém, que represente uma mudança positiva, segundo o estudo. Isso porque a análise feita pelos pesquisadores é de que os grupos extremistas migraram para ambientes fechados, tal qual fóruns da deep web e aplicativos de trocas de mensagens.

“Não necessariamente diminuiu o número de células neonazistas. Podem ter migrado a locais menos acessíveis. É um caso a ser melhor estudado pelas autoridades de investigação”, afirma Guilherme Alves.