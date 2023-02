A estudante Juliana Rizzo, de 34 anos, relata ter deixado Praia Grande (SP) após sequência de ameaças do ex-companheiro, Ricardo Penna Guerreiro.

A estudante Juliana Rizzo, que divulgou nas próprias redes sociais imagens sendo estuprada pelo ex-marido, afirmou ao g1, nesta segunda-feira (13), que precisou fugir do litoral de São Paulo após sofrer ameaças. Segundo ela, que foi vítima do crime enquanto dormia sob efeito de remédios, a ideia é se mudar novamente em breve. "Saí com a roupa do corpo e não tinha dinheiro nem para comida".

O ex-companheiro dela, Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, foi preso preventivamente em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde eles moravam. A defesa dele nega que o homem tenha cometido o crime sexual. Juliana contou que, também por medo, já havia deixado o imóvel em que vivia com Ricardo em outras oportunidades.

"Eu saí com a roupa do corpo e não tinha dinheiro nem para comida", conta Juliana, que acrescentou ter sido ajudada por uma pessoa próxima, que teria feito o pagamento da estadia dela e dos filhos em um hotel após tomar conhecimento sobre a situação da família.

"Foi uma pessoa que foi muito humana naquele momento e que me devolveu a dignidade. Até então, eu estava me sentindo um lixo, porque o Ricardo só me chamava assim, entre outros 'nomes'. Eu não conseguia dar um passo adiante", pontuou a mulher.

Ameaças e medo