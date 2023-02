A mulher pretendia utilizar o cartão do marido para quitar uma dívida de quase R$ 8 mil com um agiota. Ao realizar o boletim de ocorrência do falso sequestro, ela chegou a acusar um inocente como um dos autores do crime

Uma mulher de 31 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelo crime de denunciação caluniosa, após mentir que havia sido vítima de um sequestro relâmpago seguido de roubo. Ao realizar o boletim de ocorrência alegando os supostos crimes, a mulher chegou a identificar um inocente como um dos autores do roubo.

Para a Polícia Militar, a mulher informou que tinha sido ameaçada pelo sequestrador e obrigada a passar na máquina de débito dele o valor de R$ 10 mil, e em seguida abandonada no Recanto das Emas. No entanto, ao analisarem as câmeras de segurança do local, os policiais encontraram imagens da mulher saindo do próprio carro.

Ao ser questionada sobre o vídeo pelos policiais, ela confessou a mentira, alegando estar devendo quase R$ 8 mil para um agiota e sem condições de pagar a dívida. A mulher tinha a intenção de utilizar o cartão do marido para passar a quantia de R$ 10 mil na máquina do agiota e quitar a dívida. Com a confissão, a autora foi autuada por denunciação caluniosa e, se condenada, poderá pegar pena de até 8 anos de prisão.