Ao todo, 11 pessoas investigadas foram presas. A polícia identificou que sete suspeitos forneciam seus dados para os advogados entrarem com as ações, por meio de procurações. Outros dois suspeitos participavam do esquema recebendo as citações em nome das vítimas. Em alguns casos, eles indicavam os próprios endereços.

Algumas vítimas foram citadas por Whatsapp, por meio de telefones criados poucos dias antes da indicação do número para citação.