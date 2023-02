Consumo foi de 15,4 bilhões de litros, num crescimento de 8% em relação a 2021. Bebida na versão "Lager" é disparado a mais vendida no país

Os brasileiros consumiram 15,4 bilhões de litros de cerveja em 2022, o equivalente a mais de 8 mil piscinas olímpicas (com 1,89 milhão de litros cada), o que representou um crescimento de 8% em relação a 2021. Já o faturamento do setor no ano passado avançou 19,8%, atingindo R$ 277,4 bilhões, contra R$ 231,6 bilhões em 2021.

Tais dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Euromonitor International para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Na avaliação da entidade, o retorno de eventos como festivais de música, festas tradicionais e torneios esportivos foi decisivo para impulsionar o consumo do produto no ano passado.

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, atrás da China e dos Estados Unidos. A cadeia produtiva do setor, de acordo com o Sindicerv, representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Entre os brasileiros, a categoria de cerveja mais popular continua sendo a lager, com 97% do total de vendas no varejo.

O levantamento revelou que a cerveja não alcoólica foi uma das mais bem-sucedidas em 2022. Ela registrou um salto de vendas de 390 milhões de litros, com elevação de 37,6%, ante 2021 (284,6 milhões/litro).