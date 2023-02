Dois suspeitos em uma moto realizaram a abordagem. Agente não teria reagido, mesmo assim levou tiros; dois acertaram a vitima

Um policial civil foi baleado por ao menos cinco tiros durante uma tentativa de assalto na rua Susana, no cruzamento com a rua São João do Sabugi, no Jardim Independência, região da Vila Alpina, zona leste de São Paulo, na noite de sexta-feira (17). Dos tiros, dois acertaram o agente.

Imagens que a reportagem teve acesso mostram o momento da abordagem, realizada por dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta Honda Hornet. O agente estava parado na via em seu veículo, um Honda Civic branco, quando foi abordado pela dupla.

Os assaltantes aceleram e bloqueiam a passagem do agente, anunciando o assalto. O garupa da moto desce e se aproxima da vítima, apontando a arma em sua direção. O suspeito que permaneceu na moto realiza a manobra na via e fica no sentido contrário do policial.

Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, o criminoso disparou ao menos cinco vezes contra o veículo do agente. Três tiros atingiram a lataria, enquanto dois acertaram o vidro traseiro do carro. O policial foi atingido por ao menos dois desses disparos. Um deles acertou em seu maxilar, chegando até sua traqueia.

O homem foi socorrido para o pronto socorro do Hospital Vila Alpina, localizado a poucos metros do local do crime, onde passou por cirurgia. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde. Segundo a Polícia Civil, até o momento os suspeitos envolvidos não foram detidos. Outras imagens flagraram a fuga dos criminosos, um na motocicleta e outro correndo a pé.

O caso foi registrado no 56° DP (Vila Alpina).