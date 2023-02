Maioria das vítimas saíram nadando do rio, mas três jovens estão desaparecidos. Ponte tinha capacidade para 20 pessoas

A ponte Pênsil, na cidade de Torres, que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cedeu parcialmente no momento em que 100 pessoas estavam em cima da estrutura, na madrugada desta segunda-feira (20). As equipes do Corpo de Bombeiros dos dois estados foram acionados ao local.

A maioria das pessoas que caíram no rio conseguiram sair nadando, no entanto, três jovens ainda seguem desaparecidos e, por isso, a corporação faz buscas subaquáticas. Algumas vítimas, que além de terem caído acabaram atingidas pela estrutura, precisam ser encaminhadas ao hospital. Elas estariam saindo de uma festa de Carnaval no momento do acidente.

De acordo com a prefeitura, o acidente ocorreu por volta das 2h20 e "se deu devido ao excesso de pessoas". A Aeronave do BOA (Batalhão de Operações Aéreas) está em deslocamento para ajudar nas buscas também. Ao atravessar a ponte há placas informativas sobre a capacidade máxima, 20 pessoas. A ocorrência segue em andamento.