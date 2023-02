Suspeito fez menção de estar armado e tentou agarrá-la dentro do estabelecimento

Um homem foi preso no final da tarde de segunda-feira (20), suspeito de invadir uma loja no Centro de Curitiba e tentar abusar sexualmente de uma funcionária. De acordo com a vítima, o suspeito fez menção de estar armado e tentou agarrá-la dentro do estabelecimento. Ele foi contido por moradores após a funcionária gritar por socorro.

Segundo a Polícia Militar (PM), o detido já tem histórico de importunação sexual. Ele foi encaminhado para delegacia da mulher e deve responder por importunação sexual.