Primeiro leilão deste ano de mercadorias confiscadas no terminal de Guarulhos será realizado no dia 7 de março

A Receita Federal realizará, no dia 7 de março, o primeiro leilão deste ano de mercadorias apreendidas ou abandonadas no aeroporto internacional de Guarulhos. Entre os 66 lotes estão consoles de videogames, como PlayStation 3 e Nintendo Wii, iPads, máquinas para mineração de bitcoins e celulares, como o iPhone.

As propostas podem ser feitas a partir do dia 27 de fevereiro, às 8h, até o dia 6 de março, às 20h. A classificação será no dia 7 de março, às 10h, e a sessão para lances, às 11h. Nos lotes de número 6, 7, 8 e 9, por exemplo, há iPad Air 4th Generation pelo valor mínimo de R$ 1 mil. Os lotes 10 e 11 contam com o mesmo item, por R$ 1,2 mil.

Para os interessados em itens da Apple, o lote 54 possui Airpods, adaptadores, caneta para tablet (Apple pencil), Apple Air Tag, fone de ouvido e um iPhone XR S. No mesmo lote também há um Playstation 3 e dois Nintendo WII U, além de caixas acústicas, fones de ouvido, câmeras fotográficas, celulares e diversos acessórios. O conjunto de todos os itens tem o valor mínimo de R$ 20 mil.

No lote 23, um notebook Macbook Pro sai por R$ 2 mil. Já o lote 63 possui mineradores de criptomoedas, como o DragonMint e Antminer, além de outras peças utilizadas para a mineração. O lote contém ainda outros itens de informática e tem o preço mínimo de R$ 80 mil.

Os lotes são diversos e compostos de diferentes itens de eletrônicos, artigos esportivos, jóias, vestuário, peças mecânicas, cosméticos, peças para automóveis, entre outros. Nesse edital, os itens podem ser examinados pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos. Todos os lotes podem ser consultados neste link.

Para apresentar proposta, o interessado deve ser portador de Identidade Digital com nível de confiabilidade Prata ou Ouro, e deverá acessar o Sistema de Leilão Eletrônico, por meio de acesso ao Centro Virtual deAtendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”, pelo endereço: www.receita.fazenda.gov.br.

Depois, é preciso selecionar o Edital de Leilão nº 0817600/000001/2023, e acionar a opção “Incluir Proposta”. O interessado também deve declarar que tem ciência e concordar com os termos e condições do edital.