A portaria que oficializa a criação do grupo foi publicada no Diário Oficial da União, e contará com a participação de 24 representantes da sociedade civil e 5 representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, incluindo a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a Assessoria de Participação Social e Diversidade, a Assessoria Especial de Comunicação Social e a Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos.

A ex-deputada Manuela d'Ávila (PC do B) presidirá os trabalhos, enquanto a relatoria ficará a cargo de Camilo Onoda Caldas. O grupo contará ainda com a participação de nomes como o youtuber Felipe Neto, as antropólogas Debora Diniz Rodrigues e Rosana Pinheiro-Machado, as jornalistas Patrícia Campos Mello e Rosane da Silva Borges, e o epidemiologista Pedro Hallal.

Representantes de órgãos como a Advocacia Geral da União, o Ministério da Educação, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República serão convidados a participar do grupo de trabalho. O prazo para a conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado, se necessário.

O Grupo de Trabalho será composto por:

Cinco representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sendo: um da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; um da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+; um da Assessoria de Participação Social e Diversidade; um da Assessoria Especial de Comunicação Social; e um da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos;

E 24 representantes da Sociedade Civil: