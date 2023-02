Cinco ministros da Corte já votaram a favor da lei; julgamento começa com os votos de Cármen Lúcia e Nunes Marques

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta quinta-feira (23), o julgamento de uma ação que questiona uma lei do estado do Amapá que autoriza o governo estadual a instituir o programa Bolsa Aluguel. Cinco ministros já votaram a favor da lei. O julgamento começará com os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Nunes Marques.



O benefício, instituído por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, é destinado ao pagamento de aluguel de imóvel a famílias com renda per capita de até três salários mínimos que residam em local de situação de risco iminente ou que tenham seu imóvel atingido por catástrofe.O que for decidido poderá abrir precedente para catástrofes como as que ocorrem no estado de São Paulo.

O Brasil tem 13.542 áreas de risco passíveis de desastres naturais. O número consta em um levantamento feito pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, por meio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), que realiza o mapeamento para desastres geológicos e hidrológicos.

Na ação, o governo estadual questiona a previsão da norma quanto à utilização do salário mínimo como referência para o benefício. Também alega que a criação de obrigação ao Poder Executivo por lei de iniciativa do Legislativo viola o princípio da separação de poderes e contesta a fixação de prazo (90 dias) para a regulamentação da norma.

O relator da ação, ministro Edson Fachin, afastou a alegação de inconstitucionalidade por vinculação ao salário mínimo. Ele observou que a lei não estabelece o mínimo como indexador, mas como teto do valor do benefício, o que não é vedado pela Constituição Federal.Fachin também entendeu que não há violação ao princípio de separação de poderes, pois a lei não cria, extingue ou altera órgãos da administração pública local.

No caso, a Assembleia Legislativa limitou-se a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. “A norma vai, pois, ao encontro do direito social à moradia, previsto na Constituição Federal”, afirmou.

Fachin lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STF, o Legislativo não pode fixar prazos para o Executivo regulamentar leis. Contudo, a lei estadual visa à concretização do direito social fundamental à moradia. Em razão dessa circunstância, o estabelecimento de prazo para sua regulamentação é possível.

Fachin foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello (aposentado), que apresentou voto antes de se aposentar, quando o processo estava pautado em sessão virtual.

Já o ministro Gilmar Mendes teve um entendimento diferente. Para ele, a fixação de prazo específico viola o princípio da separação de poderes, independentemente da finalidade da lei.

Mendes foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski e pela ministra Rosa Weber.