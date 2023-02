O homem de 39 anos estava fora de seu veículo, pedindo socorro. Ele estava visivelmente embriagado.

Um pai, que aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, acionou a Polícia Militar para denunciar o desaparecimento da filha. Entretanto, após averiguação policial, foi constatado que a criança não havia desaparecido. Na verdade, o homem havia deixado a filha na casa da tia e esquecido disso. O caso ocorreu em Araguaína, no estado do Tocantins.

Segundo relatos da equipe da PM, que estava fazendo patrulhamento na BR-153, no perímetro urbano da cidade, o homem, de 39 anos, estava fora de seu veículo, pedindo socorro. Ele alegou que sua filha havia sido sequestrada por um caminhoneiro desconhecido. Os agentes, entretanto, suspeitaram da veracidade do relato e entraram em contato com a mãe da criança.

A mãe confirmou que a menina estava na casa da tia e que havia sido deixada lá pelo próprio pai. De acordo com a equipe policial, o homem parecia estar passando por um surto.