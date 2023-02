Apesar de ser bem tratada pelos passageiros, Elize dirige usando máscaras e óculos para dificultar a identificação

Elize Matsunaga , condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Kitano Matsunaga, em 2012, está fora da prisão desde maio do ano passado, quando passou a cumprir liberdade condicional. Na nova fase, Elize agora trabalha como motorista de aplicativo na cidade de Franca, interior de São Paulo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ullisses Campbell, que escreveu a biografia “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido”. De acordo com o escritor, Elize é avaliada com nota 4,80 pelos usuários do serviço em uma das plataformas.

O jornalista publicou uma postagem da página Mulheres Assassinas, no Instagram, com imagens do perfil de Elize em um dos aplicativos, onde ela aparece com o sobrenome de solteira, Elize Araújo Giacomini.

Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, mas em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses. Ela cumpriu regime fechado no presídio de Tremembé (SP) por 10 anos.