A operação "Hipócrates" foi deflagrada na manhã desta terça-feira (25) pelos Ministérios Público do Pará (MPPA) e do Rio de Janeiro para investigar possíveis irregularidades em um processo licitatório para serviços médicos em Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, no Pará. As investigações apontam para suspeitas de contratação de "falsos médicos" no município.

Foram nove mandados de busca e apreensão, além de dois afastamentos de funções públicas determinados pela Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras. Os mandados foram em Ponta de Pedras e também Belém, Ananindeua, Santa Luzia do Pará e na capital do Rio de Janeiro.