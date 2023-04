A polícia ainda não sabe informar qual era a função de cada membro do grupo para a prática do crime. No entanto, explica que os presos foram identificados por meio de dados bancários.Segundo a polícia, a investigação do caso começou em agosto de 2022, quando a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) iniciou a "Operação Mirum", voltada à repressão de organizações Criminosas especializadas no golpe do novo número.

O delegado explica que, com a divulgação do caso, uma vítima de São Paulo entrou em contato com a polícia e forneceu o boletim de ocorrência e outros documentos referentes ao crime ao qual havia sido vítima. A polícia explicou que, a partir da investigação, foi possível descobrir que os 7 suspeitos que aplicaram o golpe na vítima de São Paulo estavam conectados a outros 24, além de estarem associados a 61 boletins de ocorrência dos oito estados mencionados.