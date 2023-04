Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária (PR), anunciou sua saída do Cidadania, nesta terça-feira, 25. A divulgação da saída foi feita um dia após a repercussão do casamento com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, e a nomeação da sogra para a Secretaria de Cultura e Turismo.

Através de nota, Hissam agradeceu os até agora ex-correligionários. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, descreveu. Desde a divulgação do caso, a legenda vinha sendo cobrada nas redes sociais para uma posição sobre Hissam.

Hissam está no segundo mandato como prefeito de Araucária. Em 2020, foi eleito com 47.613 votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prefeito do município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) tem 65 anos e casou com a adolescente um dia após ela completar idade legal para formalizar a união.

Atualmente, a lei federal brasileira permite casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, desde que ocorra permissão legal dos responsáveis. 24 horas depois do casamento, o prefeito nomeou a sogra, Marilene Rôde, como secretária de Cultura e Turismo do município.