Um professor foi preso sob a suspeita de ter abusado sexualmente de nove alunas. Ao todo, são adolescentes com idades entre 12 e 14 anos. O caso aconteceu em Maringá, no Paraná. A Polícia Civil conseguiu cumprir o mandado de prisão preventiva contra o acusado nesta terça-feira (25).

O docente começou a ser investigado após denúncias registradas no final do ano passado. As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente de Maringá (Nucria) e indicam que o professor teria tocado as estudantes de forma maliciosa na cintura, pernas, costas e cabelos, configurando assédio e importunação sexual.

Além disso, a investigação apurou que ele teria tido conversas de cunho sexual com as vítimas, tendo pedido fotos íntimas delas. A residência do suspeito também foi alvo de um mandado de busca e apreensão domiciliar para apreender equipamentos eletrônicos, uma vez que há suspeitas de solicitação de fotografias pornográficas a menores de idade. O nome da instituição de ensino não foi divulgado.