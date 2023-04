Uma máquina motoniveladora, avaliada em mais de R$ 1 milhão e que foi roubada em Andradas, Sul de Minas, foi recuperada na manhã desta quarta-feira (26), no interior do Maranhão, após ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares de São Paulo, Tocantins e Maranhão.

O equipamento foi roubado no dia 12 de abril deste ano e localizado abandonado em uma fazenda situada na zona rural de Carolina (MA). A PCMG trabalha para identificar os suspeitos do roubo.Foi a segunda máquina roubada no município de Andradas em menos de um ano. Ambas acabaram recuperadas.

A primeira foi roubada em maio do ano passado e recuperada no mesmo mês pela PRF em Vilhena, no estado de Rondônia, após investigações da PCMG.