Em publicação nas redes sociais, Kerolay Chaves diz que foi hostilizada e alvo de preconceito

A modelo do OnlyFans, site de conteúdo de entretenimento adulto, Kerolay Chaves usou as redes sociais para expressar sua indignação por ter sido expulsa de um supermercado em Belo Horizonte, Minas Gerais, por circular no ambiente usando roupas muito curtas.

Ela diz ter sido vítima de hostilidade e preconceito.

Na publicação, feita no último sábado, 22, Kerolay, que também é de Belo Horizonte, disse que foi “hostilizada no supermercado” por usar roupas curtas. Segundo ela, “algumas pessoas olharam com preconceito” e outras a xingaram. “Por fim, fui expulsa do local. Vocês acreditam?”, questionou.

“Acho um absurdo nós mulheres ainda sermos tratadas dessa forma só pelo fato de nos vestirmos como a gente quer. A verdade é que a gente passa por isso porque somos gostosas demais, só pode!”, concluiu a modelo.

O relato de Kerolay Chaves gerou diveras opiniões entre os internautas. Nos mais de 3.156 comentários na postagem já acumuladas até esta quinta-feira, 27, alguns disseram que a atitude da modelo foi para chamar atenção na internet, enquanto outros opinaram que a roupa estava fora de contexto. Também houve internautas que julgaram que as fotos da modelo no supermercado foram 'forjadas' para chamar atenção na internet, desacreditando, inclusive, que ela tivesse entrado no estabelecimento de fato com aqueles trajes.