Acidente aconteceu em um terminal de ônibus de Guarapuava, na região central do Paraná

Uma mulher de 46 anos morreu após ser atropelada dentro de um terminal de ônibus de Guarapuava, no Paraná, na terça-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima correu em direção ao ônibus, tropeçou, caiu e acabou sendo atropelada pelo veículo.

De acordo com a PM, policiais militares foram acionados e se deslocaram até o Terminal da Fonte, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local, o motorista que conduzia o ônibus, de 52 anos, relatou aos policiais que estava saindo do terminal, quando percebeu um barulho diferente. Em seguida, o condutor, conforme contou à PM, olhou no retrovisor e viu uma pessoa caída.

Populares relataram à polícia que o acidente aconteceu após a vítima correr em direção ao ônibus. Segundo as testemunhas, ao se aproximar do coletivo, ela “caiu embaixo do eixo traseiro” do veículo depois de tropeçar. A mulher chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Em nota enviada ao Terra, a Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso e realizando diligências para esclarecer os fatos. Segundo a corporação, imagens foram coletadas e o motorista prestou esclarecimentos. "A princípio se trata de um acidente", esclareceu.