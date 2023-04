Os jovens envolvidos exibiam munições de fuzil durante a live e foram denunciados por um anônimo. Um dos suspeitos estava com cocaína

Na noite de terça-feira (26), uma transmissão ao vivo no Instagram de uma jovem de 22 anos foi encerrada pela Polícia Militar em Toledo, no Oeste do Paraná. Os jovens envolvidos exibiam munições de fuzil durante a live e foram denunciados por um anônimo.

Durante a transmissão, era possível ver b na frente do celular e três rapazes ao fundo. Em determinado momento, uma das mulheres mostrou uma munição de arma de fogo e disse: "ô meninas tá focando". Logo em seguida, ela disse: "nóis gosta de fuzil" e mostrou novamente a munição. Um dos rapazes também exibiu o armamento e falou: "ó a bolinha de airsoft. Não queria a bolinha de airsoft?". Durante a live, eles ainda mostraram uma porção de cocaína aos espectadores.

No entanto, durante a transmissão, a Polícia Militar chegou ao local para verificar o que estava acontecendo. Segundo a PM, foi recebida uma denúncia anônima e os policiais foram até a residência onde os jovens estavam. A porta da casa estava aberta e os cinco envolvidos foram abordados, incluindo um adolescente de 17 anos e uma jovem de 19.

Durante a revista pessoal, a polícia encontrou uma porção de cocaína que apareceu na transmissão ao vivo no bolso de um rapaz de 18 anos, companheiro da jovem que transmitia a live. Foi identificado ainda a perturbação de sossego devido ao som alto e, durante a revista na casa, a polícia apreendeu uma caixa de som, um narguilé, um projétil de 762 deflagrado e dois simulacros de arma de fogo, de propriedade do casal que era dono da residência. Os celulares dos envolvidos também foram apreendidos para perícia.

Os jovens foram apreendidos juntamente com o adolescente e encaminhados à 20ª SDP (Subdivisão Policial) de Toledo.